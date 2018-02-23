Президент Франции сыграет в спектакле «Петя и волк»

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграет в постановке симфонической сказки для детей «Петя и волк», написанной советским композитором Сергеем Прокофьевым в 1936 году. Премьера спектакля назначена на 1 марта.
Показ пьесы пройдет в Елисейском дворце в рамках серии благотворительных вечеров. За организацию мероприятия отвечает супруга президента Бриджит Макрон, пишет Newinform.com.
Ввиду большой занятости главы государства, предполагается, что до премьеры он сможет принять участие всего в двух репетициях. При этом до сих пор держится в секрете, какую именно роль планирует сыграть Макрон, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В качестве основной версии считается, что президент исполнит роль рассказчика. Аккомпанировать ему будет оркестр Национальной гвардии, уточняет RT.