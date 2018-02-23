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23 февраля 2018
17:28  23 февраля 2018 4

Президент Франции сыграет в спектакле «Петя и волк»

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Макрон выступит в Елисейском дворцеФото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграет в постановке симфонической сказки для детей «Петя и волк», написанной советским композитором Сергеем Прокофьевым в 1936 году. Премьера спектакля назначена на 1 марта.

Показ пьесы пройдет в Елисейском дворце в рамках серии благотворительных вечеров. За организацию мероприятия отвечает супруга президента Бриджит Макрон, пишет Newinform.com.

Ввиду большой занятости главы государства, предполагается, что до премьеры он сможет принять участие всего в двух репетициях. При этом до сих пор держится в секрете, какую именно роль планирует сыграть Макрон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В качестве основной версии считается, что президент исполнит роль рассказчика. Аккомпанировать ему будет оркестр Национальной гвардии, уточняет RT.

Игорь Чукреев
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