Муж погибшей экс-участницы «Дома-2» пообещал рассказать, что произошло на самом деле. ФОТО

20:52 13 марта 2018 0

Девушка отравилась таблетками в конце прошлого года Фото: Мария Политова, Instagram

В день рождения бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марии Политовой, которая была найдена мертвой в конце прошлого года, ее муж высказался о произошедшем. Артем Шануров пообещал позже рассказать о том, почему девушка погибла.

«Сегодня Маше исполнилось бы 31. Ровно год назад она приехала ко мне, чтобы отметить свой юбилей — и оказалось, что мы не просто старые друзья», — начал Шануров свое послание, которое он опубликовал на странице Политовой в Instagram. Мужчина рассказал, что вместе они наконец обрели настоящее счастье, и именно в день ее 31-летия он собирался сделать ей официальное предложение. «Наступит момент, и я расскажу, что произошло, почему это будущее было разрушено. Не сегодня, но скоро», — сделал Шануров неоднозначное заявление.

Подписчики Политовой живо отреагировали на трогательное письмо Артема Шанурова. «Такая молодая… Искренне жаль», «Жаль ее, натворила бед», «Такие красивые и счастливые на фото! Не подобрать слова утешения близким людям. Маша была счастлива как никогда! И к сожалению недолгое время», — многие оставили слова соболезнования под постом Шанурова.

Напомним, тело Марии Политовой было найдено в декабре прошлого года на территории дачного участка в Подмосковье. Выяснилось, что она приняла большую дозу антидепрессантов и запила их алкоголем, и в результате умерла от отравления. Сообщалось также, что девушка долгое время наблюдалась у психиатра из-за депрессии.