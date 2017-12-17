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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:33  17 декабря 2017 0

Названа причина смерти участницы «Дома-2» Марии Политовой

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Мария давно страдала депрессией и по этому поводу наблюдалась у психиатраФото: depositphotos.com © URA.RU

Смерть участницы телешоу «Дом-2» Марии Политовой спровоцировали антидепрессанты и алкоголь, принятые девушкой. Они вызвали резкое падение давления. Такой вывод сделали судмедэксперты по итогам вскрытия тела Политовой.

После приема лекарств и алкоголя Мария вышла на улицу, упала, не смогла подняться и замерзла. Непосредственной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне переохлаждения, передает телеграм-канал Mash. Тело девушки несколько дней пролежало под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья, прежде чем его обнаружили.

Политова пропала в начале декабря. Ее молодой человек сообщил, что Мария ушла из дома, оставив даже мобильный телефон. Появилась версия, что девушка могла отправиться в исправительную колонию, где отбывал срок ее прежний возлюбленный. По сообщениям СМИ, Мария давно страдала депрессией и по этому поводу наблюдалась у психиатра.

Труп Марии Политовой был обнаружен после того, как начались ее активные поиски с привлечением полиции.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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