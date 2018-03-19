Путин набирает 75% на выборах президента

02:27 19 марта 2018 0

За Путина проголосовали десятки миллионов россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом в 75,01% (21 930 657 голосов). Об этом сообщает ЦИК после обработки 50,15% протоколов избирательных комиссий.

По данным Центризбиркома, Павел Грудинин от КПРФ набрал 13,38% (3 913 060 голосов), Владимир Жириновский от ЛДПР — 6,34% (1 852 937 голосов), Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» — 1,42% (514 227 голосов), Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 0,83% (241 210 голосов), Борис Титов от «Партии Роста» — 0,65% (189 584 голосов), Максим Сурайкин от «Коммунистов России» — 0,65% (188 658 голосов), а Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» — 0,63% (183 739 голосов).

По словам политолога Никиты Исаева, результат, полученный Владимиром Путиным на выборах, он должен будет использовать по максимуму. В том числе — для политической перезагрузки и реформ, может быть даже и непопулярных. «У него по сути не было серьезных конкурентов, — рассказал политолог корреспонденту „URA.RU“. — 70-75 процентов — очень серьезный мандат, но он был вполне ожидаемым».

Что касается остальных кандидатов, то, по мнению эксперта, результаты показательны. Грудинин продемонстрировал «закат КПРФ, которая должна освободить поле для новых левых сил. Жириновский — «доживает свой политический век». Результаты Собчак, Явлинского и других кандидатов тоже не были неожиданными и все «находятся в пределах статистической погрешности».

Если же говорить об оппозиционных силах в целом, то результат выборов показывает их слабость. Особенно это характерно для крупных городов, таких, как Москва, Петербург, Екатеринбург. «Результаты для этих городов — даже не сколько победа Путина, сколько полный провал оппозиции, — пояснил Никита Исаев. — Все представленные оппозиционные фигуры уже стали нерепрезентативными».