Путин назначил нового замглавы МИД РФ

Путин сделал новое назначение
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым заместителем главы министерства стал 63-летний чрезвычайный и полномочный посол Сергей Вершинин, который с 2005 года занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. На дипломатической работе с 1976 года. Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания — с 27 марта.
В январе текущего года Владимир Путин подписал указ о назначении еще одного заместителя Лаврова. Им стал, как писало «URA.RU», 62-летний представитель России при НАТО Александр Грушко.