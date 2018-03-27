Путин назначил нового замглавы МИД РФ

14:49 27 марта 2018 1

Путин сделал новое назначение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым заместителем главы министерства стал 63-летний чрезвычайный и полномочный посол Сергей Вершинин, который с 2005 года занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. На дипломатической работе с 1976 года. Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания — с 27 марта.

В январе текущего года Владимир Путин подписал указ о назначении еще одного заместителя Лаврова. Им стал, как писало «URA.RU», 62-летний представитель России при НАТО Александр Грушко.