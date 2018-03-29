Назван лучший в мире автомобиль 2018 года

05:31 29 марта 2018 0

Победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» стал шведский кроссовер Volvo XC60 ФОТО: Wikimedia Commons, IFCAR

На популярном автосалоне в Нью-Йорке был назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). В этом году этого звания удостоился шведский кроссовер Volvo XC60.

Примечательно, что автомобиль марки Volvo впервые удостоился первого места за всю историю существования премии. За звание лучшего автомобиля года также боролись Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Победителя выбирали члены жюри, в состав которого вошли 82 автомобильных журналиста из 24 стран мира, передает телеканал 360.

В номинации «Зеленый автомобиль года» одержал победу японский электрокар Nissan Leaf. «Спорткаром года» был признан BMW M5, обойдя таких соперников, как Honda Civic Type R и Lexus LC 500. В номинации «Премиальный автомобиль года» победу одержал Audi A8, а «Городским автомобилем года» стал Volkswagen Polo. Награда в категории «Дизайн года» досталась британской модели Range Rover Velar, которая также принимала участие за главный приз.