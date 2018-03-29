{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
05:31  29 марта 2018 0

Назван лучший в мире автомобиль 2018 года

Победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» стал шведский кроссовер Volvo XC60ФОТО: Wikimedia Commons, IFCAR

На популярном автосалоне в Нью-Йорке был назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). В этом году этого звания удостоился шведский кроссовер Volvo XC60.

Примечательно, что автомобиль марки Volvo впервые удостоился первого места за всю историю существования премии. За звание лучшего автомобиля года также боролись Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Победителя выбирали члены жюри, в состав которого вошли 82 автомобильных журналиста из 24 стран мира, передает телеканал 360.

В номинации «Зеленый автомобиль года» одержал победу японский электрокар Nissan Leaf. «Спорткаром года» был признан BMW M5, обойдя таких соперников, как Honda Civic Type R и Lexus LC 500. В номинации «Премиальный автомобиль года» победу одержал Audi A8, а «Городским автомобилем года» стал Volkswagen Polo. Награда в категории «Дизайн года» досталась британской модели Range Rover Velar, которая также принимала участие за главный приз.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров