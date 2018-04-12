Массовые нападения бродячих собак на Ямале будут расследовать в Москве

18:01 12 апреля 2018 0

Бродячие собаки Ямала вызывают беспокойство даже в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать все материалы по нападениям бродячих животных в Салехарде в Главное следственное управление СК. Сделано это было после того, как прокуратура ЯНАО попыталась закрыть дело.

2 апреля в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на восьмилетнего мальчика. С укусами пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская и психологическая помощь. По данному факту следственными органами СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело, однако органами прокуратуры постановление следователя было отменено. Между тем, как показало предварительное расследование, за 2017 год около десяти жителей Салехарда обратились за медицинской помощью в связи с нападениями бродячих животных. Среди пострадавших — несколько детей.

В новом расследовании Бастрыкин требует не только установить все обстоятельства нападения собак, но и дать также правовую оценку действиям конкретных чиновников городской администрации, виновных в сложившейся ситуации. Проверена будет и деятельность АО «Салехарддорстрой», которое по муниципальному контракту должно была заниматься отловом животных.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин потребовал от своих подчиненных проверить работу системы отлова бродячих животных в регионе в связи с нападением на ребенка в Салехарде. При этом отмечалось, что всего за 2017 год собаки покусали 108 жителей Ямала, а за первые два месяца 2018-го нападениям подверглись уже 197.