Постпред США при ООН сочла Сирию недостойной переговоров с Вашингтоном

06:55 16 апреля 2018 0

Никки Хейли отвергла возможность прямых переговоров между США и Сирией ФОТО: Flickr, United States Mission Geneva

Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не собирается вступать в прямые переговоры с сирийскими властями и главой государства Башаром Асадом.

«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они [власти Сирии] недостойны переговоров с США. Они ничего не сделали, но жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. И всё во имя силы», — приводят слова Хейли RT. Также она подчеркнула, что американские власти не намерены вести переговоры с Асадом. Однако, США продолжат свое участие в женевском процессе по Сирии, пишут Nation News.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу заявления постпреда США при ООН. «Хейли назвала Сирию „недостойной“ переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Помимо этого, российский сенатор назвал ракетные удары Соединенных Штатов по химическим объектам в Сирии, а также химатаке в сирийском городе Дума «чистым фейком», потому что в настоящий момент там без вреда для здоровья находятся люди, передает «Газета.ру».

Напомним, раннее Никки Хейли сообщила, что американские власти объявят в понедельник, 16 апреля, об очередных антироссийских санкциях. По ее словам, отношения между двумя странами сейчас напряженные, и в этом вина России.