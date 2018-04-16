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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:55  16 апреля 2018 0

Постпред США при ООН сочла Сирию недостойной переговоров с Вашингтоном

Никки Хейли отвергла возможность прямых переговоров между США и СириейФОТО: Flickr, United States Mission Geneva
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не собирается вступать в прямые переговоры с сирийскими властями и главой государства Башаром Асадом.

«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они [власти Сирии] недостойны переговоров с США. Они ничего не сделали, но жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. И всё во имя силы», — приводят слова Хейли RT. Также она подчеркнула, что американские власти не намерены вести переговоры с Асадом. Однако, США продолжат свое участие в женевском процессе по Сирии, пишут Nation News.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу заявления постпреда США при ООН. «Хейли назвала Сирию „недостойной“ переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Помимо этого, российский сенатор назвал ракетные удары Соединенных Штатов по химическим объектам в Сирии, а также химатаке в сирийском городе Дума «чистым фейком», потому что в настоящий момент там без вреда для здоровья находятся люди, передает «Газета.ру».

Напомним, раннее Никки Хейли сообщила, что американские власти объявят в понедельник, 16 апреля, об очередных антироссийских санкциях. По ее словам, отношения между двумя странами сейчас напряженные, и в этом вина России.

Александр Черноскутов
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