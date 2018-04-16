Подруга рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, на конкурсе «Мисс Россия-2018» привлекла всеобщее внимание белым блестящим платьем с глубоким декольте и полупрозрачной накидкой. Серию фотографий с мероприятия Решетова опубликовала в своем instagram-аккаунте.
Обладательница титула «Первая вице-мисс России» 2014 года Решетова не постеснялась в описании к одному из снимков сделать своеобразную рекламу бутику, где она купила наряд. Благодаря этому, подписчики смогли узнать цену наряда — 16 700 долларов, что по настоящему курсу чуть больше одного миллиона рублей.
Большинство интернет-пользователей похвалило Анастасию за внешний вид: «Невероятно красивая», «Абсолютная красота», «Моника Белуччи в молодости. А может, и краше», «По-моему, корону нужно отдать тебе». Некоторые комментаторы отметили, что платье слишком похоже на свадебное и поэтому не подходит для светского мероприятия. К тому же сам бренд платья, которым модель не преминула похвалиться, специализируется именно на свадебных нарядах: «Отличное свадебное платье», «Непонятный наряд, если честно». «После такого кто-то рискует выйти замуж».
Недавно Решетова стала участницей «сексистского скандала». Она своеобразно поздравила мужчин с 23 февраля, пожелав «вкусного борща, хорошего массажа и кроткого молчания со стороны женщины»: «Пусть знает свое место!». Возмущенные подписчицы сразу же отреагировали на оскорбительное с их точки зрения высказывание.