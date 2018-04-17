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17 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:16  17 апреля 2018 1

Президент Франции Макрон заявил, что он «ровня Путину»

Свое заявление президент Франции сделал на неформальной встрече с журналистамиФОТО: @emmanuelmacron, Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя «ровней» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сообщил на встрече с ведущем радио RMC Жан-Жаком Бурденом и главой информационно-аналитического ресурса Mеdiapart Эдви Пленелю.

Бурден и Пленель отметили, что встреча с президентом носила неформальный характер и стала «поводом узнать побольше об участии Франции в сирийском кризисе», передает RT. Макрон во время разговора с журналистами рассказал также о том, как показывает перед Путиным свою военную «мужественность».

«Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает», — цитирует Бурден Макрона. Президент Франции подчеркнул, что решение принять участие в конфликте принесет в Сирию мир.

Ранее стало известно, что Макрон принял участие в постановке симфонической сказки для детей «Петя и волк», которую написал советский композитор Сергей Прокофьев. Показ состоялся в Елисейском дворце в рамках серии благотворительных вечеров.

Иван Шестак
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