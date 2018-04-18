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18 апреля 2018
17 апреля 2018
04:59  18 апреля 2018 0

Козловский рассказал о своих комплексах и неуверенности

Актер признался, что у него часто бывают моменты, когда он испытывает неуверенностьФОТО: Данила Козловский, Instagram

Известный российский актер Данила Козловский рассказал о своих комплексах и о том, как с ними нужно справляться, чтобы использовать в личных интересах.

«Конечно, у меня часто бывают моменты, когда я испытываю неуверенность. Как и у любого другого человека, у меня есть и комплексы, и сомнения, и страх. Другое дело, как я этим управляю, как стараюсь с этим справляться и как умею это скрывать. Или как я это использую в своих интересах и как это может работать на меня», — рассказал актер «Известиям».

По мнению Козловского, каждый в той или иной мере испытывает собственную неуверенность, а если ее нет, то человек становится «неживым, ненастоящим». Также актер подчеркнул, что многое зависит от того, как правильно относится к своим комплексам. «Для одного комплексы и неуверенность в себе могут стать серьезными недостатками, для другого — столь же серьезными преимуществами и возможностями к саморазвитию», — добавил он.

Ранее Данила Козловский пожаловался на ненависть и хамство жителей России, которые негативно отозвались о трейлере нового фильма «Тренер», режиссером которого выступил он сам. Высказывания актера вызвали еще больше возмущения у общественности. Чуть позже в Совете Федерации актеру посоветовали, что ему следует спокойнее реагировать на критику, ведь Россия, как социум, гораздо больше интернета. Однако, за Козловского заступились такие звездные артисты, как Андрей Мерзликин и Алла Пугачева.

Александр Черноскутов
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