23:31 04 мая 2018 1

Рамзан Кадыров успокоил пользователей рунета, заверив, что с котом все в порядке. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Instagram обрушились с критикой на бойцов грозненского клуба «Беркут», которые в шутку перекидывали друг другу кота. Видео было опубликовано в социальной сети одним из участников этой «игры».

«„Их тоже в детстве так подкидывали по ходу. Правда не всегда ловили видимо“, „Бороды отрастили, а вести подобающе так и не научились“, „Это позор. И этот человек оказывает влияние на воспитание молодежи. Мужчина не будет никогда пользоваться беззащитностью слабого существа, хоть человека, хоть животного“», — возмущаются пользователи.

После того, как об этом написали местные СМИ, на защиту «Беркута» встал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он отметил, что с котом все в полном порядке: «Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка».