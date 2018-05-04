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05 мая 2018
04 мая 2018
23:31  04 мая 2018 1

Бойцы «Беркута» спровоцировали скандал игрой в «волейбол» котом. Кадыров поддержал. ВИДЕО

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров успокоил пользователей рунета, заверив, что с котом все в порядке.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Instagram обрушились с критикой на бойцов грозненского клуба «Беркут», которые в шутку перекидывали друг другу кота. Видео было опубликовано в социальной сети одним из участников этой «игры».

«„Их тоже в детстве так подкидывали по ходу. Правда не всегда ловили видимо“, „Бороды отрастили, а вести подобающе так и не научились“, „Это позор. И этот человек оказывает влияние на воспитание молодежи. Мужчина не будет никогда пользоваться беззащитностью слабого существа, хоть человека, хоть животного“», — возмущаются пользователи.

После того, как об этом написали местные СМИ, на защиту «Беркута» встал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он отметил, что с котом все в полном порядке: «Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка».

Сергей Демин
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