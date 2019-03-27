Президент России Владимир Путин отодвинул рукой сотрудника службы безопасности во время встречи с участниками Универсиады. Видеозапись произошедшего была опубликована журналистом в Twitter.
«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов», — сказал Путин, рукой подвинув охранника в сторону от камер и журналистов. Сотрудник службы безопасности после этого сделал пару шагов назад.
«Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.