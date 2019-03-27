27 марта 2019

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности во время встречи со спортсменами. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 23:54
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Владимир Путин встретился с участниками УниверсиадыФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отодвинул рукой сотрудника службы безопасности во время встречи с участниками Универсиады. Видеозапись произошедшего была опубликована журналистом в Twitter.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов», — сказал Путин, рукой подвинув охранника в сторону от камер и журналистов. Сотрудник службы безопасности после этого сделал пару шагов назад.

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