Назван размер пенсии после апрельского повышения

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 17:43
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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, пенсионерки, бабушки, мастер класс, пенсия, университет третьего возраста
Увеличенные пенсии получат около 3,2 млн россиянФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля вырастет до 9266 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Выплаты таких размеров получат около 3,2 млн пенсионеров.

«Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно», — передает РИА «Новости». Инвалиды, которые имеют военную травму, в среднем получат 31,3 тысячи рублей; участники Великой Отечественной войны — 37,4 тысячи рублей.

Кроме того, вырастут выплаты военнослужащим, которые проходили военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны и россиянам, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее в ПФР объяснили, какие категории граждан могут получать сразу два вида пенсий, напоминает «Национальная служба новостей». Такие выплаты полагаются участникам Великой Отечественной войны, гражданам, получившим инвалидность из-за ранения на военной службе, родителям и не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих по призыву, которые погибли по время службы.

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