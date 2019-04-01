В Минприроды на место ближайшего соратника Кобылкина назначили нового человека

Бывший глава департамента управледами и кадровой политики стала замом Кобылкина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Назначен новый руководитель департамента управления делами и кадровой политики Министерства природы России. Им стала бывшая замдиректора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Ольга Пружникова. Информацию об этом корреспонденту «URA.RU» подтвердила сама чиновница.

«Перевод на новую должность я подтверждаю. Приступаю с сегодняшнего дня. О назначении мне сообщил сам [глава Минприроды России] Дмитрий Кобылкин. Сообщение об официальном назначении в ближайшие часы будет опубликовано на сайте ведомства», — отметила Прудникова.

Должность руководителя департамента освободилась после того, как Елену Панову, которая была экс-руководителем подразделения министерства, перевели на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России. Панову называли самым доверенным и непубличным официальным представителем губернатора Кобылкина. Также ее считали автором и главным куратором предвыборных кампаний экс-главы ЯНАО.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольга Прудникова входила в состав правительства Ямала во время руководства регионом Дмитрием Кобылкиным. После его назначения на должность главы Минприроды России, Прудникова также переехала в Москву и заняла должность заместителя директора ФГБУ «Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела».