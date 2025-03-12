В Петербурге муниципальный депутат отдал мошенникам три миллиона рублей

В Петербурге три миллиона рублей мошенникам отдал 71-летний муниципальный депутат, представляющий муниципальное образование «Невская застава». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Почти три миллиона рублей отдал мошенникам муниципальный депутат в Петербурге. Пожилого мужчину уговорили перевести свои накопления на „безопасный счет“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». С 5 по 7 марта депутат получил несколько телефонных звонков от злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании и Росфинмониторинга.
Под влиянием манипуляций и запугиваний, депутат, доверяя голосам на другом конце провода, перевел значительные суммы денег. Шестого марта он отправил 1 980 000 рублей на указанный мошенниками счет, а на следующий день — еще 990 000 рублей. Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей. После того как депутат осознал, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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