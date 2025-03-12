12 марта 2025

В Петербурге муниципальный депутат отдал мошенникам три миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат получил несколько телефонных звонков от злоумышленников
Депутат получил несколько телефонных звонков от злоумышленников Фото:

В Петербурге три миллиона рублей мошенникам отдал 71-летний муниципальный депутат, представляющий муниципальное образование «Невская застава». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Почти три миллиона рублей отдал мошенникам муниципальный депутат в Петербурге. Пожилого мужчину уговорили перевести свои накопления на „безопасный счет“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». С 5 по 7 марта депутат получил несколько телефонных звонков от злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании и Росфинмониторинга.

Под влиянием манипуляций и запугиваний, депутат, доверяя голосам на другом конце провода, перевел значительные суммы денег. Шестого марта он отправил 1 980 000 рублей на указанный мошенниками счет, а на следующий день — еще 990 000 рублей. Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей. После того как депутат осознал, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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В Петербурге три миллиона рублей мошенникам отдал 71-летний муниципальный депутат, представляющий муниципальное образование «Невская застава». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Почти три миллиона рублей отдал мошенникам муниципальный депутат в Петербурге. Пожилого мужчину уговорили перевести свои накопления на „безопасный счет“», — пишет АН «Оперативное прикрытие». С 5 по 7 марта депутат получил несколько телефонных звонков от злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании и Росфинмониторинга. Под влиянием манипуляций и запугиваний, депутат, доверяя голосам на другом конце провода, перевел значительные суммы денег. Шестого марта он отправил 1 980 000 рублей на указанный мошенниками счет, а на следующий день — еще 990 000 рублей. Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей. После того как депутат осознал, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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