Замом министра Кобылкина стала его ближайшая соратница

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 16:57
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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, панова елена
Елена Панова (на фото в центре) стала заместителем министра природных ресурсов и экологииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Елены Пановой на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Чиновница будет курировать департамент управления делами и кадровой политики, а также вопросы цифровизации в ведомстве. Экс-губернатор ЯНАО, министр природы Дмитрий Кобылкин поставил перед ней задачу усилить контроль в министерстве и подведомственных учреждениях.

Ранее Елена Панова возглавляла департамент управления делами и кадровой политики минприроды. В Москву она переехала вслед за Дмитрием Кобылкиным с Ямала, где работала в статусе заместителя главы Ямала с 2010 года. Панову называли самым доверенным и самым непубличным официальным представителем губернатора Кобылкина. Также ее считали автором и главным куратором предвыборных кампаний, проводимых на Ямале, она отвечала за публичный образ и позиционирование экс-главы ЯНАО.

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