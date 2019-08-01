Военные назвали срок, за который потушат пожары в Сибири

Для тушения огня в Сибири на помощь самолетам МЧС прибыли военные Фото: Dmitriy Pichugin / wikipedia.org / GFDL 1.2

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Военным нужно пять дней, чтобы потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. В Минобороны отметили, что авиация начнет совершать вылеты к местам ЧС 1 августа с 10 часов утра по местному времени.

В Минобороны уточнили, что для оказания помощи в Красноярском крае в авиагруппировку включили 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин приказал сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области, где армия помогала в ликвидации последствий наводнения. На место ЧС вылетел заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщили в пресс-службе ведомства. Он преведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и региональной администрации, уточняет RT.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске заявил, что главная задача на данный момент состоит в том, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Как писало «URA.RU», в Сибирь контролировать ситуацию с пожарами отправился глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Лесные пожары на данный момент зафиксированы в десяти регионах. В пяти субъектах РФ введен режим ЧС. В ближайшее время дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске.