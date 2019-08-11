Украинские силовики обыскали танкер, заходивший в Крым

Танкер «Мария» обыскали сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, которая подчиняется властям Украины. Обыски связаны с делом о поставке топлива для российского Черноморского флота.
«Прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсон на судне „Мария“, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, ордер на обыск выдал Херсонский городской суд.
По данным сайта vesselfinder.com, судно «Мария», которое носило название «Вилга», построено в 1995 году. В июне 2015 года оно поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь, что является нарушением санкций Киева на заход в порты Крыма, уточняет
Как писало ранее «URA.RU», в украинском порту Измаил был задержан российский танкер Nika Spirit. По данным властей Украины, раньше судно имело название Neyma и участвовало в блокировке прохода украинских кораблей в Керченском проливе, пишет RT. Тогда украинские силовики произвели обыск и допросили российских моряков, которые сейчас находятся в России, напоминает агентство Nation News.