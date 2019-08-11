Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Украина выразила решительный протест в связи с несогласованным посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили в МИД Украины.
Путин посетил международное байк-шоу «Ночные волки». Российский лидер проехался на мотоцикле «Урал» с коляской, где находился глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Однако украинские дипломаты не оценили визит российского лидера на полуостров.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с посещением Крыма Владимиром Путиным», — сказано в заявлении. В ведомстве отметили, что Крым является «временно оккупированной территорией Украины». По мнению Киева, президент нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как писало «URA.RU», 28 июня полуостров посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев в честь Дня Военно-морского флота. Украина выразила еще один «решительный протест». В Госдуме посчитали, что так Киев идет по пути конфронтации с Россией, напоминает агентство Nation News.