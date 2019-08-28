Два уральских региона оказались самыми безопасными в стране

Ямал и Югра вошли в топ-10 самых безопасных и экономически благополучных регионов России. При этом в Курганской области и Москве положение ухудшается. Об этом говорится в «Рейтинге криминогенности регионов» за май, составленном Институтом региональных проблем.
В рейтинге учитывались данные об уровне жизни и число преступлений. «[ЯНАО] не изменил свою позицию и надежно занимает 83-е место в рейтинге криминогенности. 82-е место [ХМАО] остается стабильным — запас прочности у него пока достаточно велик», — говорится в исследовании.
На Ямале сократилось число экономических преступлений (минус 83%) и взяток (минус 20%). При этом на 2% уменьшился индекс бедности, а задолженность по налогам снизилась на 17%. В Югре, несмотря на снижение тяжких преступлений и ДТП на 5%, выросла экономическая преступность (плюс 37%).
Курганская область вошла в пятерку регионов с отрицательной динамикой. Регион показал падение с 75-го на 70-е место. Москва опустилась с 50-й на 41-ю строчку списка. Причиной стало падение зарплат по сравнению, а также улучшение показателей в соседних регионах.
Среди самых неблагополучных областей, как и в предыдущих исследованиях, оказались Северная Осетия, Республика Коми, Адыгея и Хабаровский край. В наиболее благополучных регионах, в частности Чукотском АО, начинают проявляться те же тенденции, что и в других областях — рост закредитованности и безработицы на фоне нестабильных доходов и роста преступности.