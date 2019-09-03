В Кремле отреагировали на скандал вокруг иркутской чиновницы, оскорбившей жертв наводнения

Песков заявил, что чиновницу отстранили Фото: Сайт Президента России

Главу пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, оскорбившую пострадавших от паводка, отстранили от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отстранение сотрудницы, по словам Пескова, подтвердил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что глава региона продолжает разбираться в ситуации.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина грубо говорит о жителях затопленного Тулуна, называя их «бичевней». Авторы записи утверждают, что эти слова принадлежат Ирине Алашкевич.

В правительстве области начали служебную проверку. На это время чиновницу отправили в отпуск. Президент РФ Владимир Путин, узнав о ситуации во время визита в Иркутскую область, осудил действия чиновницы.