Пугачева рассказала о боязни солнечных лучей

Веснушки певица продемонстрировала в социальных сетях Фото: страница Аллы Пугачевой в Instagram, @alla_orfey

Певица Алла Пугачева призналась, что ей нельзя больше пяти минут находиться на солнце, но тем не менее нарушила предписание врачей и подвергла себя опасности. На солнце 70-летняя российская певица провела больше положенного времени, из-за чего на ее лице проступили веснушки.

Фотографиями обновленной внешности Примадонна поделилась с подписчиками в Instagram. «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может, это 7 молодость пришла?» — пошутила Пугачева.

Интернет-пользователи уже успели восхититься веселым нравом артистки. Многие комментаторы отметили, что Пугачева действительно выглядит помолодевшей, передает «Пятый канал». Пост собрал уже свыше 140 тысяч «лайков».

Пугачева с супругом Максимом Галкиным и их детьми несколько недель отдыхают в Юрмале, уточняет портал«Дни.ру». В курортном латвийском городке семья снимает виллу и регулярно встречается с живущей в Юрмале певицей Лаймой Вайкуле.