Ксения Собчак выбрала свадебное платье с открытой спиной
Телеведущая Ксения Собчак показала свое свадебное платье. Фотографию наряда она опубликовала на странице в Instagram.
«Мне кажется, я готова к главному дню!» — подписала журналистка снимок. На фото видно, что Собчак выбрала для свадьбы белое платье с открытой спиной. Голову телеведущей украсила длинная фата.
Ранее журналистка показала «обручальные» браслеты, на которые нанесена гравировка «К + К = любовь». Свадьба Собчак и режиссера Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве. На праздновании ожидает до 300 гостей, передает агентство Nation News. Со своим бывшем мужем, актером Максимом Виторганом журналистка развелась в июне текущего года. У пары есть сын Платон, которого они продолжают воспитывать вместе.