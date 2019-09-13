Собчак показала свое свадебное платье. ФОТО

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак выбрала свадебное платье с открытой спинойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак показала свое свадебное платье. Фотографию наряда она опубликовала на странице в Instagram.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — подписала журналистка снимок. На фото видно, что Собчак выбрала для свадьбы белое платье с открытой спиной. Голову телеведущей украсила длинная фата.

Ранее журналистка показала «обручальные» браслеты, на которые нанесена гравировка «К + К = любовь». Свадьба Собчак и режиссера Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве. На праздновании ожидает до 300 гостей, передает агентство Nation News. Со своим бывшем мужем, актером Максимом Виторганом журналистка развелась в июне текущего года. У пары есть сын Платон, которого они продолжают воспитывать вместе.

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