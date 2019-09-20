19 сентября 2019

Украина готовится к перекрытию транзита российского газа

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«Нафтогаз» призвал не рассчитывать на позитивный итог в переговорах с РоссиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев должен продолжить готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину. Такое заявление сделал глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, комментируя итоги переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом.

«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны. К сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Трехсторонние переговоры прошли в Брюсселе 19 сентября. Общение заняло не более 40 минут, уточняет RT. От российской стороны участие приняли глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Последний, как передает «Национальная служба новостей», отметил высокий уровень переговоров и назвал встречу «конструктивной».

Контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. Стороны должны начать переговоры о новом контракте. Сейчас Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.

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