Военный эксперт объяснил, для чего России десятки тысяч танков

Полностью боеспособными являются 2,3 тысячи танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России нужны 22 тысячи танков, так как гибридная война может перерасти в обычную. Таким мнением с «URA.RU» поделился независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Любая гибридная война в конце концов имеет свойство перерастать во вполне нормальную. И в таком случае нам понадобятся танки как главная ударная сила сухопутных войск», — объяснил он. Военный эксперт отметил, что большая часть танков находится на хранении и ждет момента. Полностью боеспособными являются 2,3 тысячи машин.

«На самом деле количество танков не такое большое, не такое громадное. Остальное у нас на всякий случай», — рассказал Хлопотов. Он подчеркнул, что у других стран также большая часть боевых машин находится на хранении.

Ранее американское издание We Are The Mighty опубликовало статистику, согласно которой у России больше танков, чем у всех стран-членов НАТО вместе взятых — 22 тысячи машин. В это же время у европейских государств, входящих в состав НАТО, их чуть больше 11 тысяч, передает телеканал 360. Даже если добавить к этому числу танки США и Канады, то общее количество техники НАТО достигнет лишь 18 тысяч единиц.