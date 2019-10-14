13 октября 2019

Онколог отреагировал на слухи об ухудшении состояния Заворотнюк

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Ухудшение состояния Анастасии Заворотнюк — слухи, уверен онкологФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Прогнозы о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить порядка 48 часов, неправильны и неуместны в силу ее диагноза.

«48 часов, это обычно тогда, когда имеется травма. Механическая травма спинного мозга или головного мозга. Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна», — приводит НТВ слова врача-онколога. Соответствующие слухи, отметим, появились на фоне перевода Заворотнюк в другую клинику.

Слухи об ухудшении состояния Заворотнюк, отметим, появились на фоне перевода актрисы в другую клинику. В то же время, по словам онколога, причин перевода на самом деле может быть несколько: переход на другое лечение (по решению консилиума), финансовые причины или желание родственников.

В августе СМИ сообщили о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Актриса якобы страдает раком головного мозга. 8 октября стало известно, что актрису перевезли в другую клинику, напоминает телеканал 360.

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