Минздрав отреагировал на слова Путина о зарплатах врачей

Министерство здравоохранения последовательно работает над повышением фиксированной части зарплаты для медиков. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салай.
«Напомню, что с 2014 года министерством проводится последовательная работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. Указания, которые дал президент, вне всякого сомнения будут эффективными в плане обеспечения стабильности заработка врачей», — сообщил ТАСС заместитель министра.
Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU Антона Ольшанникова, предложил повысить базовую ставку постоянного оклада врачей, чтобы сократить разрыв в оплате труда для рядовых и главных врачей. Глава государства считает, что такой поход должен распространяться на всю страну. Те же меры, по его мнению, должны коснуться и стимулирующих выплат. Путин также добавил, что врачам нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях.
Ранее агентство Nation News сообщало, что министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат с учетом инфляции.