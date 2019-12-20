Минздрав отреагировал на слова Путина о зарплатах врачей

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Во время пресс-конференции президент предложил повысить ставку постоянного оклада медработниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство здравоохранения последовательно работает над повышением фиксированной части зарплаты для медиков. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салай.

«Напомню, что с 2014 года министерством проводится последовательная работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. Указания, которые дал президент, вне всякого сомнения будут эффективными в плане обеспечения стабильности заработка врачей», — сообщил ТАСС заместитель министра.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU Антона Ольшанникова, предложил повысить базовую ставку постоянного оклада врачей, чтобы сократить разрыв в оплате труда для рядовых и главных врачей. Глава государства считает, что такой поход должен распространяться на всю страну. Те же меры, по его мнению, должны коснуться и стимулирующих выплат. Путин также добавил, что врачам нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях.

Ранее агентство Nation News сообщало, что министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат с учетом инфляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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