26 декабря 2019

Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИД. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова станцевала на корпоративеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выложила видеоролик, на котором она танцует на новогоднем корпоративе. Соответствующее видео Захарова опубликовала у себя в Instagram.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — подписала видео Захарова. Партнером по танцам представителя внешнеполитического ведомства стал заместитель официального представителя Департамента информации и печати МИД России Евгений Воронин.

Ранее Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске. При этом пользователи неоднозначно восприняли такой поступок официального представителя МИДа России, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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