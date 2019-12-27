Мария Захарова станцевала на корпоративе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выложила видеоролик, на котором она танцует на новогоднем корпоративе. Соответствующее видео Захарова опубликовала у себя в Instagram.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — подписала видео Захарова. Партнером по танцам представителя внешнеполитического ведомства стал заместитель официального представителя Департамента информации и печати МИД России Евгений Воронин.

Ранее Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске. При этом пользователи неоднозначно восприняли такой поступок официального представителя МИДа России, напоминает RT.