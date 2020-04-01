Центробанк поддержит россиян в условиях пандемиии коронавируса и кризиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 1 апреля россиян, несмотря на карантин веденный в стране из-за коронавируса, ожидают существенные перемены в законодательстве. Правительство проводит индексацию пенсий и вводит новые меры поддержки для семей с детьми. Кроме того, изменится расчет ОСАГО и тарифы на денежные переводы.

С 1 апреля, как анонсировал Минтруд РФ, в стране пройдет индексация социальных пенсий на 6,1%. По оценке ведомства, социальную пенсию получают порядка 3,2 млн человек: инвалиды, дети, оставшиеся без кормильца, а также пенсионеры, которым не хватило трудового стажа для получения обычной пенсии. На индексацию пенсий также могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и чернобыльцы. Ожидается, что размер социальной пенсии после индексации составит в среднем 9 850 рублей. Дети и инвалиды I группы будут получать до 14,5 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня снизятся надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. По решению Центробанка, надбавки будут снижаться по мере погашения кредита для ипотечных займов с низким первоначальным взносом, погашаемых за счет маткапитала. Отмечается. что это решение связано с поддержкой доступности ипотеки на фоне пандемии коронавируса и кризиса из-за падения цен на нефть.

Банковские переводы станут дешевле: с 1 апреля по 1 июля не нужно будет платить комиссию за переводы с карты на карту размером до 100 тысяч рублей. В это время ЦБ откажется от практики взимать с банков обязательную комиссию за переводы. Уточняется, что эта мера касается переводов в системе быстрых платежей (СБП). деньги можно переводить по номеру телефона, даже если отправитель и получатель имеют счета в разных банках.

С 1 апреля в ОСАГО будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года. Сейчас проводится большая реформа ОСАГО, и вскоре КБМ будет считаться индивидуально по каждому водителю.

С этого дня россияне будут получать «письма счастья» от налоговой по СМС и через электронную почту. Налоговики таким образом будут напоминать о долгах, пенях и штрафах.Письмо будет приходить не чаще одного раза в квартал, и только если у налоговой будет на это письменное согласие адресата.

Малый и средний бизнес в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу получит дополнительные льготы: сокращается ставка страховых взносов для работников с 30 до 15%, бизнес получает право на отсрочку в уплате всех налогов, кроме НДС, на полгода. Также на полгода приостанавливается возможность инициировать банкротство или принудительно взыскивать долги и штрафы.

Повышается максимальная сумма пособия по безработице — с 8000 до 12 130 рублей причем для всех, включая предпенсионеров. Эти выплаты люди будут получать с 1 апреля по 30 сентября.

Маткапитал начнут выдавать автоматом. Пенсионный фонд РФ теперь будет начислять деньги семьям с детьми, опираясь на сведения ЗАГСов. Информация об оформлении сертификата будет доступна в информационной системе ПФР. Также с 1 апреля по указу президента РФ все семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка возрастом до трёх лет.

В период с 1 апреля по 31 мая российский бюджетный авиаперевозчик «Победа» приостанавливает выполнение всех своих рейсов. Решение об этом было принято на фоне снижения объема авиаперевозок и пандемии коронавируса COVID-19. Всем пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в данный период авиакомпания вернет деньги на счет в личном кабинете.