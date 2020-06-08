07 июня 2020

Россиянка с COVID устроила погром в больнице. «Этот коронавирус — политическая игра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Девушка заставила врачей отвезти ее домой, несмотря на положительный тест COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жительница Волгограда с подтвержденным коронавирусом устроила погром в одной из городских больниц. Инцидент закончился вызовом сотрудников полиции и захватом скорой помощи. Об этом сообщили сотрудники медучреждения.

23-летнюю девушку госпитализировали с диагнозом COVID-19. Вместе с ней был годовалый ребенок, как контактное лицо. Согласно инструкции, медсестра закрыла пациентов на ключ до прихода врача. Однако молодую маму это возмутило.

«Она кричала, что их с ребенком насильно удерживают в больнице, кидалась в драку, оскорбляла матом медперсонал. В дежурного врача женщина швырнула контейнер с дезинфицирующими средствами», — передает Life слова врачей инфекционного отделения.

Пациентов решили отправить в другую больницу, так как в этот же день ребенок упал с кровати и ударился головой. Врачи подозревали, что у него сотрясение. Медики вызвали машину скорой помощи, однако к этому моменту в больницу пришел отец семейства. Он начал выбивать дверь, используя нецензурную лексику. Закрытая на ключ девушка вызвала наряд полиции. Пока медики объясняли сотрудникам, что происходит, девушка с ребенком забежала в приехавшую машину скорой помощи и начала скандалить, требуя, чтобы их вернули домой. «Не раз от нее звучали реплики вроде — этот коронавирус — политическая игра», — отметили врачи. Они отметили, что мать так и не дала осмотреть ребенка. Чтобы успокоить девушку, медикам пришлось отвезти всю семью домой. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и опрашивает сотрудников больницы, а семья свободно передвигается по городу.

Ранее неоднократно высказывались версии, что коронавирус — результат политических игр или последствие установок выше 5G. В частности, жители ХМАО считают, что вирус появился из-за работы вышек. Журналисту URA.RU удалось найти несколько десятков последователей теории заговора.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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