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Ранее неоднократно высказывались версии, что коронавирус — результат политических игр или последствие установок выше 5G. В частности, жители ХМАО считают, что вирус появился из-за работы вышек . Журналисту URA.RU удалось найти несколько десятков последователей теории заговора.

Пациентов решили отправить в другую больницу, так как в этот же день ребенок упал с кровати и ударился головой. Врачи подозревали, что у него сотрясение. Медики вызвали машину скорой помощи, однако к этому моменту в больницу пришел отец семейства. Он начал выбивать дверь, используя нецензурную лексику. Закрытая на ключ девушка вызвала наряд полиции. Пока медики объясняли сотрудникам, что происходит, девушка с ребенком забежала в приехавшую машину скорой помощи и начала скандалить, требуя, чтобы их вернули домой. «Не раз от нее звучали реплики вроде — этот коронавирус — политическая игра», — отметили врачи. Они отметили, что мать так и не дала осмотреть ребенка. Чтобы успокоить девушку, медикам пришлось отвезти всю семью домой. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и опрашивает сотрудников больницы, а семья свободно передвигается по городу.

«Она кричала, что их с ребенком насильно удерживают в больнице, кидалась в драку, оскорбляла матом медперсонал. В дежурного врача женщина швырнула контейнер с дезинфицирующими средствами», — передает Life слова врачей инфекционного отделения.

23-летнюю девушку госпитализировали с диагнозом COVID-19. Вместе с ней был годовалый ребенок, как контактное лицо. Согласно инструкции, медсестра закрыла пациентов на ключ до прихода врача. Однако молодую маму это возмутило.

Жительница Волгограда с подтвержденным коронавирусом устроила погром в одной из городских больниц. Инцидент закончился вызовом сотрудников полиции и захватом скорой помощи. Об этом сообщили сотрудники медучреждения.

Девушка заставила врачей отвезти ее домой, несмотря на положительный тест COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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