07 июля 2020

В Киеве задержали двух членов вооруженных формирований из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Задержанные участвовали в военных конфликтах на территории разных государств, утверждает украинская полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские полицейские в ходе спецоперации арестовали в Киеве двоих россиян. Правоохранители подозревают их в планировании тяжких преступлений. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Оперативники управления стратегических расследований [Национальной полиции Украины] получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений», — пишет ТАСС. Отмечается, что задержанные были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных государств.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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