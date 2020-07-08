В Киеве задержали двух членов вооруженных формирований из России

Задержанные участвовали в военных конфликтах на территории разных государств, утверждает украинская полиция
Украинские полицейские в ходе спецоперации арестовали в Киеве двоих россиян. Правоохранители подозревают их в планировании тяжких преступлений. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Оперативники управления стратегических расследований [Национальной полиции Украины] получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений», — пишет ТАСС. Отмечается, что задержанные были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных государств.
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