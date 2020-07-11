В России предложили деноминировать рубль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Возросшее число случаев заражения коронавирусом в мире замедлило рост цен на нефть. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук дал прогноз, что если крупнейшие страны вновь сядут на жесткий карантин, цена на нефть может опуститься и до 30, и даже до 20 долларов за баррель. Но перед выходными стоимость нефти все же пошла вверх. Эталонная марка Brent торгуется за 43,27 доллара за баррель (+2,17%), американская WTI — 40,56 доллара за бочку (+2,37%).

Рост цен на нефть немедленно отразился на курсе рубля. Прошедшую торговую неделю национальная валюта начала провальным падением, однако к концу смогла немного отыграть потерянные позиции. Перед выходными Центробанк РФ установил официальный курс доллара на отметке 71,23 рубля (+0,34), евро — 80,27 (-0,14).

Ситуация в России

Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил вернуться на 22 года назад и деноминировать рубль. По расчетам эксперта, рубль нужно будет разделить на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар. Главный аргумент Разуваева — резко возросшее количество наличных денег в стране. Центробанк РФ, словно подтверждая слова аналитика, сообщил, что в России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги.

Это предложение породило спор между экономистами страны, но в основном все были против такой меры. В разговоре с URA.RU специалисты сошлись во мнении, что проведение деноминации рубля по аналогии с реформой 1998 года в нынешних условиях потребует больших затрат из бюджета, да и сама реформа была вынужденной 22 года назад. В то же время эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев считает, что власти обязательно проведут деноминацию рубля, но не в условиях кризиса.

Пока экономисты спорят, в российском правительстве намерены изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы. Кабинет министров планирует установить одни требования к установлению окладов, ставок и надбавок, которые применяются при подсчете зарплат, компенсаций и стимулирующих выплат. А Пенсионный фонд России (ПФР) уже составил проект бюджета до 2023 года, по которому планирует к 2021 году поднять пенсии по максимально высокому показателю — на 6,3%. В 2022 году индексация выплат составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.

Что происходит в мире

В США вновь задумались о новых жестких санкциях после рассмотрения законопроекта с предложением считать Россию «спонсором терроризма». Таким образом РФ может пополнить список стран, состоящий из Ирана и КНДР. По мнению президента РФ Владимира Путина, противостояние между странами мира на экономической арене будет продолжаться.

Прогнозы экспертов

В 2020 году цены на недвижимость в России могут вырасти в пределах 15%. Аналитики рейтинговых агентств считают, что снижение ипотечных ставок крупными банками, а также льготная ипотека на первичную недвижимость могут привести к тому, что девелоперы повысят цену объектов на 10-15%, сдерживающим фактором является исчерпание спроса со стороны россиян.

Вероятнее всего, падение спроса на недвижимость у россиян связано с сокращением уровня доходов из-за пандемии. Сбербанк подсчитал, что с марта по май 2020 года доходы граждан упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более.

Нефти по 150 долларов за баррель ждать не стоит, прогнозирует финансовый аналитик Виталий Калугин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что вероятность, что нефть окажется на таком уровне, мизерная. По его словам, нефть будет колебаться на уровне 45-55 долларов за баррель в ближайшие пять лет.

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