Семьи умерших чиновников и силовиков получат разовую выплату

Семьям погибших силовиков и чиновников предлагается выплатить дополнительные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Члены семей умерших федеральных госслужащих, получивших государственные награды, а также сотрудников силовых и спасательных ведомств смогут рассчитывать на единовременную выплату. Соответствующий законопроект обсудят на пленарном заседании Совфеда в эту пятницу.

«Документом в федеральные законы включаются положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих», — сообщает «Парламентская газета». Согласно тексту закона, дополнительные выплаты положены как гражданским служащим, так и сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, прокуратуры, СК, таможни, а также спасателям и сотрудникам МЧС. В качестве дополнительного условия для выплаты денежных средств в документе называются государственные награды или поощрения президента РФ.

На единовременную выплату имеют право супруга, или супруг умершего сотрудника, а также его дети и лица, находившиеся у него на иждивении. Размер выплат установят дополнительными актами.

Ранее единовременные выплаты предложили перечислить пенсионерам. Каждому из них предлагают выплатить по 15 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению общественников, деньги пойдут на приобретение лекарственных средств в условиях эпидемии.