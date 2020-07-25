Участники драки пускали в ход подручные предметы (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве произошла драка в ресторане «Армянский дом». В заведение ворвалась группа неизвестных.

«Десятки человек ворвались в заведение и устроили погром», — передает РЕН ТВ. Помимо этого, группа лиц напала на сотрудников ресторана.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как в заведение врываются люди. Они сразу же начинают драку, некоторые из них используют стулья и дубинки. По некоторым данным, инцидент произошел в ночь на 24 июля. Сначала конфликтующие устроили массовую драку и повредили магазин, а затем вломились в ресторан, устроили погром и вынесли из кассы около 50 тысяч рублей.

В последние дни в России произошло несколько конфликтов между представителями армянской и азербайджанской диаспор, в результате которых были задержаны десятки человек, передает RT. Причиной стало обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе 12 июля. Страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на скорое решение конфликта, передает телеканал 360.

На фоне обострения ситуации источники URA.RU в ФСБ России сообщали, что усиливают контроль за национальными диаспорами в регионах РФ. Кроме того, особенное внимание будет уделяться этническим преступным группировкам.