Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов перед поездкой с рабочим визитом в Челябинск сдал тест на коронавирус. Как он заявил журналистам, результат — отрицательный, передает корреспондент URA.RU.
«Я почему сейчас без маски. Вчера [13 августа] сдал анализ на коронавирус. Алексей Леонидович [Текслер, челябинский губернатор], кстати тоже. Результаты отрицательные. Мы бережем друг друга. Поэтому не хотели бы рисковать», — рассказал Цуканов.
Стоявший рядом губернатор подчеркнул сказанное полпредом. «Держим социальную дистанцию», — улыбнулся Текслер. И показал, что стоит на расстоянии в полтора метра от полпреда.
Цуканов в Челябинске посетил перинатальный центр и лицей, где провел короткие совещания на тему реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». После этого в правительстве области прошло окружное совещание на тему подготовки к выборам, где полпред назвал самые конфликтные территории и призвал губернаторов готовиться ко второй волне коронавируса.
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