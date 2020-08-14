Уральский полпред Цуканов сдал тест на коронавирус. Результат

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, цуканов николай
Николай Цуканов в Челябинске продемонстрировал уральское здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов перед поездкой с рабочим визитом в Челябинск сдал тест на коронавирус. Как он заявил журналистам, результат — отрицательный, передает корреспондент URA.RU.

«Я почему сейчас без маски. Вчера [13 августа] сдал анализ на коронавирус. Алексей Леонидович [Текслер, челябинский губернатор], кстати тоже. Результаты отрицательные. Мы бережем друг друга. Поэтому не хотели бы рисковать», — рассказал Цуканов.

Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск
Николай Цуканов (справа) и Алексей Текслер успешно сдали тест на коронавирус
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоявший рядом губернатор подчеркнул сказанное полпредом. «Держим социальную дистанцию», — улыбнулся Текслер. И показал, что стоит на расстоянии в полтора метра от полпреда.

Цуканов в Челябинске посетил перинатальный центр и лицей, где провел короткие совещания на тему реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». После этого в правительстве области прошло окружное совещание на тему подготовки к выборам, где полпред назвал самые конфликтные территории и призвал губернаторов готовиться ко второй волне коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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