Николай Цуканов в Челябинске продемонстрировал уральское здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов перед поездкой с рабочим визитом в Челябинск сдал тест на коронавирус. Как он заявил журналистам, результат — отрицательный, передает корреспондент URA.RU.

«Я почему сейчас без маски. Вчера [13 августа] сдал анализ на коронавирус. Алексей Леонидович [Текслер, челябинский губернатор], кстати тоже. Результаты отрицательные. Мы бережем друг друга. Поэтому не хотели бы рисковать», — рассказал Цуканов.

Николай Цуканов (справа) и Алексей Текслер успешно сдали тест на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоявший рядом губернатор подчеркнул сказанное полпредом. «Держим социальную дистанцию», — улыбнулся Текслер. И показал, что стоит на расстоянии в полтора метра от полпреда.

Цуканов в Челябинске посетил перинатальный центр и лицей, где провел короткие совещания на тему реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». После этого в правительстве области прошло окружное совещание на тему подготовки к выборам, где полпред назвал самые конфликтные территории и призвал губернаторов готовиться ко второй волне коронавируса.