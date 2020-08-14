ЦИК: трехдневное голосование станет репетицией будущих выборов

Единый день голосования (13 сентября) в 2020 году, на которых будут избираться депутаты региональных заксобраний и городских дум, станет репетицией будущих крупных выборов в России. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина.
«Процедура досрочного голосования — репетиция будущих выборов. Следующие избирательные кампании будут проходить в течение трех дней. Это уже закон. Прошу расценивать нынешние выборы, как своего рода предтечу следующих больших выборов», — уточнила она.
Гришина уточнила, что теперь подписи на бланках за кандидата должны ставить избиратели и вносить все данные собственноручно. При этом любые неоднозначные ситуации должны трактоваться в пользу кандидата.
Выборы-2020 будут проходить в условиях пандемии коронавируса. Для безопасности граждан они будут растянуты на три дня. Основной датой Единого дня голосования будет 13 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в 2020 году многие старые избирательные технологии не сработают.
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