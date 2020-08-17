Самый доступный бензин оказался в регионах с самыми большими зарплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Обстановка на рынке нефти напоминает сжатую пружину, которая готова в любой момент выпрямиться до 53 долларов за баррель нефти Brent и до 50 долларов за бочку техасской WTI, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В подтверждение его слов на старте торговой недели цены на нефть пошли вверх. Октябрьский фьючерс Brent торгуется за 45,16 доллара за баррель (+0,80%), а сентябрьский WTI — 42,42 доллара за баррель (+0,98%).

К осени рубль может значительно укрепиться к доллару. По мнению шеф-аналитика «ТелеТрейд» Петра Пушкарева, если американская валюта просядет за пределами России, то она может упасть до 70 рублей по инерции. Однако, по его словам, евро может достичь отметки в 90 рублей. К этому моменту, по данным Центробанка РФ, за доллар дают 73,22 рубля (-0,39), за евро — 86,41 рубля (-0,63).

Ситуация в России

Если власти пересмотрят бюджетные приоритеты, то в России возможно возвращение прежнего пенсионного возраста. Но в условиях «коронакризиса» откат реформы практически невозможен, сказал в беседе с URA.RU экс-министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Самые высокие пенсии в стране получают космонавты, судьи и военные. Пособия для покорителей космоса варьируется от 165 до 255 тысяч рублей, служителей Фемиды — от 70 до 250 тысяч рублей в зависимости от стажа. Генералы могут претендовать на 60-70 тысяч рублей в месяц.

В Совете Федерации напомнили о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей. Так, матерям, у которых трое, пенсия может быть назначена в 57 лет, четверо — в 56 лет. Те, кто решился на пятерых, как и прежде, смогут уйти на пенсию в 50 лет. Сенатор Валерий Рязанский объяснил, что для этого их стаж должен быть не менее 15 лет, а количество заработанных пенсионных коэффициентов равняться 30 и более.

В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому зарплаты бюджетников будут приведены к единообразию. Сейчас местная власть определяет систему оплаты труда, но теперь эти полномочия хотят передать правительству РФ. Это позволит решить вопрос с различиями в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах.

В районах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге самый доступный для населения бензин. Как полагают эксперты, лидирующие позиции в рейтинге эти регионы заняли из-за высоких зарплат. Например, жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на среднюю зарплату могут приобрести 2 160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр.

Что происходит в мире

В администрации президента США считают, что у них практически не осталось целей для новых санкций против России. Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен отметил, что ввели много рестрикций против Москвы.

При этом в Штатах готовят новые санкции против Сирии. Но по касательной они могут задеть европейские компании и деловых партнеров сирийского президента Башара Асада из Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ). По данным Thw Wall Street Journal, таким образом Вашингтон пытается заблокировать финансовые источники Дамаска за рубежом.

Прогнозы экспертов

Увеличение стоимости авиакеросина в российских аэропортах приведет к росту цен на билеты, заявил в разговоре URA.RU заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, авиаперелеты могут подорожать из-за затрат на обслуживание самолетов импортного производства за рубежом. Он подчеркнул, что авиация сейчас очень дорогой и элитный вид транспорта.

На фоне сообщений о возможной девальвации рубля россиянам стоит задуматься о валютных сбережениях, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он рассказал URA.RU в долгосрочной перспективе рубль — слабая валюта, поэтому он советует хранить деньги в долларах, так как экономика США гораздо более устойчивая, чем экономика еврозоны. Экономист также спрогнозировал, что к концу года девальвация рубля может составить около 2%.

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