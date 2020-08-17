Лукашенко заранее заявил о несостоятельности нового президента

Глава Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что следующий президент Белоруссии не продержится на своем посту дольше двух-трех лет. Заявление президент сделал во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей.
«Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы… Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать „Уходи!“ И рано — через два-три года», — заявил Лукашенко, его слова цитирует телеканал «Беларусь-1».
Ранее Лукашенко пообещал провести новые выборы и даже сложить свои полномочия после принятия новой Конституции на референдуме. А если граждане захотят, то, кроме президентских выборов, можно провести голосование в парламент республики и в местные органы власти, добавил Лукашенко. Хотя ранее в этот же день президент говорил о том, что отказался проводить новые выборы, пока его не убьют. Глава государства убежден, что в протестах в республике заинтересованы внешние силы. По его словам, президент России Владимир Путин придерживается аналогичной позиции.
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