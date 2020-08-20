Для мотоциклистов повысят штрафы за шум

В Госдуме готовят законопроект об ужесточении штрафов для шумных мотоциклистов. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.
Депутат объяснил, что нынешние меры не очень эффективны. «Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать», — цитирует Старшинов РИА «Новости».
По словам депутата, владельцы шумных мотоциклов создают дискомфорт для других граждан. Он подчеркнул, что в Москве этот вопрос стоит особенно остро, так как поступает много жалоб от жителей, которые просыпаются ночью от звука ревущего мотоцикла.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас по статье 8.23 КоАП за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для мотоциклистов за то, что они лавируют между рядами машин. Депутат Светлана Бессараб предложила штрафовать на три тысячи рублей за параллельную езду и до 15 тысяч рублей за лавирование между рядами. По мнению координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, этот документ может уничтожить мотодвижение в стране, передает телеканал 360.
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