Водитель может оспорить штраф в некоторых случаях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Штраф за выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии можно оспорить. Такая возможность есть в том случае, если разметка плохо видна, а в месте предполагаемого нарушения нет знаков, запрещающих обгон с выездом на «встречку».

«Нередка ситуация, когда знаки, запрещающие обгон по „встречке“, отсутствуют, разметка стерта или загрязнена, а инспектор, тем не менее, выписывает вам штраф или вызывает в группу разбора», — пишет «Российская газета». В таком случае рекомендуется предъявить записи с видеорегистратора, если на них видно, что разметка в месте вероятного нарушения ненадлежащего качества.

Если у вас нет видеорегистратора, можно вернуться и заснять это место с помощью другой видеотехники. В случае судебного разбирательства стоит запросить в региональной дорожной службе информацию о степени износа дорожной разметки на том участке в день фиксации правонарушения. В запросе также необходимо указать, что участок трассы находится в ненадлежащем состоянии. Получая штраф за пересечение сплошной, запорошенной снегом или наледью, можно запросить справку из Гидрометцентра и собрать показания других водителей.

Согласно статье 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем или мотоциклом на срок от четырех до шести месяцев. Однако штраф могут выписать даже при пересечении сплошной не самим автомобилем, а тенью от фар. Похожий инцидент произошел с водителем из Москвы Дмитрием Вороной, передает « Царьград» .

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