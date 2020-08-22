Блогера сопровождали несколько машин скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Его сопровождали несколько машин скорой помощи и полиции, на входе в больницу усилили меры безопасности.

«Навального доставили на лечение в берлинскую клинику», — пишет РИА «Новости». По словам корреспондента издания, вход в клинику перегородили шесть автомобилей скорой помощи.

На кадрах, заснятых журналистами, видно, что машину с Навальным сопровождает несколько машин полиции и три кареты скорой помощи, а также автомобиль спасательной службы.

Ранее Навального перевезли из больницы в Омске, куда он попал с подозрением на отравление, в клинику в Берлине. Медицинский борт с блогером вылетел в Германию рано утром. Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Томск. Изначально врачи рассматривали версию с отравлением, однако затем изменили диагноз.