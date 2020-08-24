Российские банки к августу исчерпали валютные запасы. Об этом заявил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
По его словам, дефицит валюты составил 200 — 300 миллионов долларов. Такая ситуация складывалась в позапрошлом году, когда валюту из-за угрозы санкций выводили сами клиенты. «Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — сказал Порывай в беседе с РБК. Падение запаса валютной ликвидности у банков до нуля — еще один фактор, выступающий в пользу дальнейшего ослабления рубля, отметил эксперт.
Ранее экономист, аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк выразил мнение, что ослаблению российской валюты в ближайшее время будут способствовать снятие карантинных мер и сезонные факторы, пишет агентство Nation News. А аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов думает, что главной причиной падения курса рубля являются процессы внутри страны.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.