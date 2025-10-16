Детективы НАБУ пришли к Офису генпрокурора на Украине

К зданию генпрокуроры в Киеве пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Об сообщил источник в прокуратуре.
«В Офис генпрокурора пришли детективы НАБУ», — пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник. По данным издания, недавно НАБУ задержало прокурора Офиса генпрокурора Романа Шененко по делу о взятке. Как пишет RG, по данным онлайн-карт, офис, о котором идет речь, расположен на Резницкой улице в Печерском районе Киева.
В иле стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов НАБУ по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. В ходе обысков силовики изъяли документы и электронные носители, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.