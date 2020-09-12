Самолет, при крушении которого погибли люди, летел без разрешения

Легкомоторный самолет, при крушении которого в Подмосковье погибли два человека, не имел разрешения на полет. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
«По предварительной информации разрешение на полет в этом районе не выдавалось», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим. Количество пострадавших и их состояние уточняется.
По информации МЧС, в районе села Душоново легкомоторный самолет упал в песчаный карьер. Пилот и пассажир воздушного судна погибли. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета.
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