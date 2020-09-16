16 сентября 2020

Первый международный рейс приземлился в Ухане c начала пандемии

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Из Сеула в Ухань прилетело 60 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В китайском Ухане, откуда начал распространятся коронавирус, впервые за семь месяцев приземлился первый международный пассажирский самолет. Авиасообщение с городом было прервано из-за вспышки COVID-19.

«Первый международный пассажирский самолет за последние семь месяцев приземлился в аэропорту китайского Уханя», — передает РИА «Новости». Уточняется, что самолет TW-19 авиакомпании T’way Airlines летел из корейского Сеула и приземлился в 10:48 по местному времени (05:48 по Москве). На борту находилось 60 пассажиров, всех их направили на двухнедельный карантин. Международный аэропорт Уханя возобновил полеты по 73 внутренним направлениям.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о том, что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предполагалось, что эта коронавирусная инфекция пошла с местного оптового рынка, где торговали дикими животными, сообщают «Дни.ру». Но Всемирная организация здравоохранения не нашла этому подтверждения, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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