С 1 октября в России вступают в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь граждан. Так, с начала нового месяца при покупке полиса ОСАГО необходимо будет предъявить диагностическую карту или назвать ее номер.
Во время пандемии субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг продлевались в автоматическом режиме. Теперь же возвращается обычный порядок предоставления льгот, пишет «РГ». Очный порядок прохождения медико-социальной экспертизы для установления или продления инвалидности тоже начинает действовать с начала следующего месяца.
Родителям, которые получают выплату на рождение первого или второго ребенка до трех лет, нужно будет подавать заявление несколько раз. Получать пособие они смогут пока детям не исполнится год. Затем нужно подавать заявление о назначении этой выплаты, пока ребёнку не исполнится два года. К нему нужно приложить необходимые документы. Ту же самую процедуру надо пройти и для того, чтобы получить деньги на детей до трёх лет.
С 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей увеличивается сумма на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство в течение 3-х месяцев после зачисления средств от продажи квартиры, жилого дома и иных строений, полученных в наследство средств, страховых и соцвыплат, компенсаций, пособий, грантов, а также средств, которые перечислены по решению суда.
С конца октября из общественных заведений будут убраны все кальяны, поскольку они теперь попадают под действие антитабачного закона. Любителям кальянов придется посещать специально предназначенные для курения заведения, где не будут подавать напитки и готовые блюда.
Ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии и пособия россиян будут зачислять только на карты платежной системы «Мир». В соцсетях новость восприняли прохладно — россияне напомнили законодателям о праве выбора и заподозрили, что найдутся те, кто подзаработает на нововведении.
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