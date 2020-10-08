Ученые открыли новую опасность коронавируса для женщин

Беременные женщины дольше переносят коронавирус Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У беременных женщин гораздо дольше сохраняются симптомы коронавируса. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, проанализировав данные 594 заразившихся во время ожидания ребенка.

Более чем у половины зараженных симптомы наблюдались больше месяца, а у 25% они присутствовали более восьми недель после заражения. «У беременных гораздо дольше сохраняются симптомы COVID-19. Большинство участниц лечились дома и им не требовалась госпитализация, мы все еще не можем сказать, насколько коронавирус опасен для беременных и плода», — приводит «Ридус» выдержку из отчета ученых.

Участницы исследования заразились COVID-19 в период с 22 марта по 10 июля. Средний возраст женщин составлял 31 год, средний срок беременности был около 24 недель. Чаще всего беременные сталкивались с кашлем, болью в горле, ломотой в теле и температурой. Некоторых также беспокоили одышка, чихание, насморк, боль в горле, тошнота, диарея, рвота и головокружение. В среднем, болезнь проходила за 37 дней.