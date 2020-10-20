Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко дал слово, что это его последний президентский срок Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты. Об этом он заявил на встрече с оппозицией в СИЗО, рассказал член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

«Он дал слово всем участникам „круглого стола“, что наелся президентства, что это его последний срок», — сказал порталу tut.by Воскресенский. По его словам, также Лукашенко готов пойти на ограничение президентских сроков в новой Конституции. «Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух», — поделился Воскресенский.

В августе в Белоруссии прошли выборы президента республики. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. После этого в стране начались протесты. В должность президента Белоруссии Лукашенко вступил 23 сентября. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. Сам Лукашенко заявил, что не пытается сохранить власть ради себя и не держится за власть «посиневшими руками» — его беспокоит будущее людей в случае прихода к власти оппозиции, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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