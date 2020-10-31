Стало известно, что снижает риск заражения коронавирусом в 5 раз

Люди в очках заражаются коронавирусом в пять раз реже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, которые носят очки, гораздо реже заражаются коронавирусом. Об этом на площадке форума OpenBio рассказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много носят очки более — 80 процентов. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», — приводит «Российская газета» слова Нетесова.

Также эксперт подчеркнул необходимость использования медицинских масок, поскольку основными каналами инфицирования являются нос и слизистая глаз. Ряд исследований, по его словам, действительно говорят о том, что 85% зараженных носили маску, однако половина из них заразились от членов своей семьи. То есть дома, где маска не использовалась. Зараженный человек, говорит Нетесов, начинает выделять вирус перед появлением первых симптомов. И до этого момента, если он не будет надевать маску, окружающие будут заражаться.

« Даже обычные маски уменьшают получаемую дозу вируса в сотни раз. Это проверено. Маска особенно сильно фильтрует воздух от больного человека. Если двое носят маску, то вероятность получения инфекции от одного к другому снижается в тысячи раз. Надо помнить, что 90 процентов людей переносят инфекцию бессимптомно», — добавил специалист.